Киевский политолог Бортник: из-за войны в Донбассе Украина потеряла от 350 до 450 млрд долларов

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18 сентября 2021, 15:52

Украинские военные, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Из-за военного конфликта в Донбассе, продолжающегося с весны 2014 года, Украина потеряла от 350 до 450 млрд долларов. Такую цифру в разговоре с представителями СМИ назвал Руслан Бортник, киевский политолог.

По словам эксперта, в ближайшем будущем он с коллегами обнародует доклад, посвященный убыткам, понесенным Украиной вследствие боевых действий на востоке страны.

«Мы скоро опубликуем по каждой статье издержки, которые мы потеряли, — природные ресурсы, люди, экономическое развитие, транзит, разрушенные строения, как частные, так и государственные, инфраструктура», — отметил процитированный «ПолитНавигатором» Бортник.

Как заявил аналитик, произведенные подсчеты показали, что совокупные потери бывшей советской республики из-за войны составляют от 350 до 450 млрд долларов.

Ранее сегодня сообщалось, что журналист из Киева Дмитрий Гордон озвучил точку зрения, согласно которой российская армия может «вторгнуться» на украинскую территорию одновременно на трех направлениях.

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