Аргументы Недели В мире 13+

Киевский журналист Гордон: армия России может «вторгнуться» на Украину одновременно на трех направлениях

, 14:14

Киевский журналист Гордон: армия России может «вторгнуться» на Украину одновременно на трех направлениях
Украинские военные, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Армия Российской Федерации может «вторгнуться» на Украину одновременно на трех направлениях. Соответствующую точку зрения на видео, размещенном на своем YouTube-канале, озвучил Дмитрий Гордон, журналист из Киева.

По словам Гордона, «очень уважаемые» им люди говорят о том, что вероятно развитие событий, при котором Москва начнет «наступление» одновременно с трех направлений — со стороны Белоруссии, Донбасса и Крымского полуострова.

Киевские политики и эксперты регулярно обвиняют Москву в «агрессивных» намерениях. Российская сторона опровергает подобные утверждения, указывая на то, что они носят бездоказательный характер.

Ранее в субботу сообщалось, что отечественный аналитик Виктор Баранец высказал прогноз, согласно которому РФ может развернуть свои вооружения на Кубе и в Венесуэле в случае поставок Соединенными Штатами тяжелой военной техники Украине.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ДЦ

Общество

Памфилова сообщила о поступлении в ЦИК более сотни обращений по принуждению к голосованию

Памфилова сообщила о поступлении в ЦИК более сотни обращений по принуждению к голосованию

ЦИК России получила 137 обращений из 45 российских субъектов с жалобами на принуждение к голосованию. О получении жалоб якобы к принудительному голосованию сообщила в субботу председатель ЦИК Элла Памфилова.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

В мире

Общество

Общество

Общество

В мире