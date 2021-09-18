Киевский журналист Гордон: армия России может «вторгнуться» на Украину одновременно на трех направлениях

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18 сентября 2021, 14:14

Украинские военные, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Армия Российской Федерации может «вторгнуться» на Украину одновременно на трех направлениях. Соответствующую точку зрения на видео, размещенном на своем YouTube-канале, озвучил Дмитрий Гордон, журналист из Киева.

По словам Гордона, «очень уважаемые» им люди говорят о том, что вероятно развитие событий, при котором Москва начнет «наступление» одновременно с трех направлений — со стороны Белоруссии, Донбасса и Крымского полуострова.

Киевские политики и эксперты регулярно обвиняют Москву в «агрессивных» намерениях. Российская сторона опровергает подобные утверждения, указывая на то, что они носят бездоказательный характер.

Ранее в субботу сообщалось, что отечественный аналитик Виктор Баранец высказал прогноз, согласно которому РФ может развернуть свои вооружения на Кубе и в Венесуэле в случае поставок Соединенными Штатами тяжелой военной техники Украине.

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