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Глава МИД Австралии: Канберра понимает «разочарование» Франции из-за решения отозвать своего посла

, 15:26 Источник: The Australian

Глава МИД Австралии: Канберра понимает «разочарование» Франции из-за решения отозвать своего посла
флаг Австралии, фото: pixabay.com

Глава МИД Австралии Марис Пейн прокомментировала решение французских властей отозвать своего посла из Канберры для консультаций после подписания соглашения о создании альянса AUKUS.

Пейн отметила, что «понимает разочарование Франции». Министр надеется на продолжение сотрудничества, чтобы в Париже смогли увидеть, «какое значение Австралия придает двусторонним отношениям и работе, которую страны выполняют вместе».

Кроме того, в МИД «с сожалением относятся к решению Франции» и с нетерпением «ожидают возобновления сотрудничества с Парижем по вопросам, представляющим общий интерес».

Ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан пояснил, что данное решение принято по указанию президента Эммануэля Макрона для консультаций после подписания соглашения о создании альянса AUKUS (трехстороннее сотрудничество между Австралией, США и Британией в области безопасности).

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