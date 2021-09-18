Франция отзывает послов из США и Австралии

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18 сентября 2021, 08:53 Источник: Интерфакс

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан, фото: Alexis Sciard, globallookpress.com

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в пятницу, 17 сентября, объявил о решении отозвать послов из США и Австралии. Глава МИД Франции пояснил, что это решение принято по указанию президента Эммануэля Макрона для консультаций после подписания соглашения о создании альянса AUKUS.

Инцидент связан с решением Австралии расторгнуть контракт с Парижем, отказаться от французских неядерных подводных лодок в пользу атомных подводных лодок, построенных по американской технологии. Контракт на строительство подлодок с французской компанией Naval Group был заключен на 90 миллиардов долларов.

Президент США Джозеф Байден, премьер-министр Австралии Скотт Моррисон и британский премьер Борис Джонсонобъявили о создании нового трехстороннего партнерства в области безопасности - AUKUS, чтобы защитить интересы трех стран в Индо-Тихоокеанском регионе. Это даст возможность Австралии впервые построить атомные подводные лодки, отказавшись от закупок у Франции.

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