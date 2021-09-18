Бывший замминистра Тука заявил об угрозе появления на Украине еще шести пророссийских республик

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18 сентября 2021, 11:21

Пророссийские активисты в Донецке в 2014 году, Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com

Георгий Тука, бывший заместитель министра Украины по вопросам внутренне перемещенных лиц, заявил об угрозе появления на территории страны еще шести пророссийских республик.

По словам Туки, «сценарий по созданию Новороссии», который якобы был разработан в Москве, «временно отложен». «Но это вовсе не означает, что работа в этом направлении со стороны России прекращена», — отметил экс-чиновник в разговоре со СМИ.

Согласно утверждению собеседника журналистов, РФ может использовать пророссийские силы внутри Украины для создания республик по типу ДНР и ЛНР в еще шести областях. В числе них Георгий Тука назвал Харьковскую, Днепропетровскую, Запорожскую, Николаевскую, Херсонскую и Одесскую.

Официальный Киев обвиняет Москву в прямой военной помощи ДНР и ЛНР. Власти России подобные утверждения опровергают.



Ранее в субботу сообщалось, что бывший разведчик Яков Кедми озвучил точку зрения, согласно которой Украина «катится в пропасть с каждым годом все больше и больше».

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