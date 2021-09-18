Депутат Рады Кучеренко считает, что советник по энергобезопасности США призвал Украину «не скулить» из-за «Северного потока - 2»

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18 сентября 2021, 08:15 Источник: РИА Новости

Алексей Кучеренко, фото: facebook.com/Kucherenko2020

Украина не должна ныть и жаловаться из-за газопровода «Северный поток - 2». Алексей Кучеренко, депутат Верховной рады Украины, первый зампредседателя комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, прокомментировал призыв старшего советника по энергетической безопасности госдепа США Амоса Хохштейна, побывавшего в Киеве, не зацикливаться на «Северном потоке - 2», а заниматься модернизацией своей энергетики.

Как пояснил американский эксперт по энергетической безопасности будучи в Киеве, в настоящий момент приходит время, когда в мире должен начаться большой энергетический переход, и Украина должна стать его частью.

Депутат Рады Алексей Кучеренко полагает, что слова Амоса Хохштейна о «Северном потоке - 2» являются четким сигналом для украинских властей о бесполезности борьбы с газопроводом.

Кучеренко напомнил, что Киев забыл - «есть страна, которая давно нам уже рассказывает, что делать, у нее есть план для Украины». По его мнению, американский специалист по энергобезопасности во время визита в Киев «полностью успокоил» украинские власти.

Он «перевел» слова Хохштейна для тех, кто в Киеве еще не понял: «Забудьте, «Северный поток — 2» – это решенный вопрос. И не надо скулить, не надо обижаться, не надо ездить и дурацкие интервью давать».

Экс-депутат Рады Олейник заявил, что судьба «Северного потока - 2» будет мало зависеть от желаний Киева.

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