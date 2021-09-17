Экс-депутат Рады Олейник заявил, что судьба «Северного потока - 2» будет мало зависеть от желаний Киева

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17 сентября 2021, 17:16

Строительство газопровода «Северный поток — 2», Jens Büttner / globallookpress.com

Европейским странам и Вашингтону не важно, какие интересы преследует Киев, в связи с чем желания украинского руководства практически никак не скажутся на судьбе проекта “Северный поток - 2”. Такое заявление сделал украинский политик Владимир Олейник, ранее являвшийся депутатом Верховной рады.

Напомним, что Павел Климкин, экс-глава украинского внешнеполитического ведомства, заявил, что страна попала в “геополитическую мясорубку” в энергетической сфере. Он призвал власти Украины договориться с Вашингтоном и Еврокомиссией, чтобы страну включили “в особую категорию” тех, кому будут оказывать помощь при угрозах в сфере энергетики.

По словам Олейника, дальнейшая судьба украинского транзита в руках Европы, которая будет придерживаться сугубо экономических принципов. Политик заключил, что их “стратегическому партнеру, в лице США, плевать на их интересы”, пишет Общественная служба новостей.

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