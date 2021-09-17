Баранец: Россия может отправить на Украину «пару-тройку дивизий», если ВСУ «начнут ракетами и бомбами крошить Донецк и Луганск»

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17 сентября 2021, 10:14 Источник: «ПолитЭксперт»

Учения армии России, Russian Defence Ministry / globallookpress.com

Российская Федерация может отправить на Украину «пару-тройку дивизий», если киевские военные «начнут ракетами и бомбами крошить Донецк и Луганск». Такой вариант развития событий допустил отечественный эксперт, полковник в отставке Виктор Баранец.

Специалист прокомментировал для журналистов новость о том, что Соединенные Штаты в следующем году планируют предоставить военную помощь Киеву на сумму 275 млн долларов. Баранец полагает, что на фоне поставок оружия американцами можно ожидать обострения обстановки в Донбассе. Отставной полковник предрек, что в случае наступления Вооруженных сил Украины на самопровозглашенные ДНР и ЛНР Москва в стороне не останется.

«Когда начнут ракетами и бомбами крошить Донецк и Луганск, российский воин не будет сидеть и смотреть, как уничтожают граждан Российской Федерации, женщин, стариков и детей», — отметил Виктор Баранец.

По его словам, в качестве ответа на действия ВСУ Москва может отправить на Украину «пару-тройку дивизий».

Ранее в пятницу сообщалось, что киевский политолог Руслан Бортник назвал «реальным сценарием на протяжении десяти лет» признание Россией независимого статуса ДНР и ЛНР.

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