Портал Avia.pro: российские Су-24 нанесли десятки ударов по поддерживаемым Анкарой сирийским боевикам в районе границы с Турцией

Российские фронтовые бомбардировщики Су-24 нанесли десятки ударов по поддерживаемым Анкарой сирийским боевикам в районе границы с Турцией. Об этом говорится в публикации, размещенной на страницах сетевой прессы.
Сайт Avia.pro информирует, что Су-24 атаковали группу сирийских бандитов, которые получали вооружение и боеприпасы от военных Турции. Десятки воздушных ударов по боевикам были нанесены в районе границы с этой страной, пишет ресурс.
Ранее сегодня тот же самый портал допустил, что ВКС РФ могут атаковать турецкие силы, дислоцированные на территории Сирии, в случае угрозы для российских самолетов из-за комплексов MIM-23 Hawk.
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