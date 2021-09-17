Портал Avia.pro: российские Су-24 нанесли десятки ударов по поддерживаемым Анкарой сирийским боевикам в районе границы с Турцией

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17 сентября 2021, 08:36 Источник: Avia.pro

Фронтовой бомбардировщик Су-24, MOD Russia / globallookpress.com

Российские фронтовые бомбардировщики Су-24 нанесли десятки ударов по поддерживаемым Анкарой сирийским боевикам в районе границы с Турцией. Об этом говорится в публикации, размещенной на страницах сетевой прессы.

Сайт Avia.pro информирует, что Су-24 атаковали группу сирийских бандитов, которые получали вооружение и боеприпасы от военных Турции. Десятки воздушных ударов по боевикам были нанесены в районе границы с этой страной, пишет ресурс.

Ранее сегодня тот же самый портал допустил, что ВКС РФ могут атаковать турецкие силы, дислоцированные на территории Сирии, в случае угрозы для российских самолетов из-за комплексов MIM-23 Hawk.

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