Песков об утвержденном в Европарламенте докладе об отношениях с Россией: «Суть этого документа вызывает сожаление»

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16 сентября 2021, 13:36

Дмитрий Песков, фото: vk.com/dmpeskof

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в четверг прокомментировал утверждение Европарламентом доклада с призывом к Еросоюзу пересмотреть отношения с Россией.

Пресс-секретарь президента РФ выразил сожаление, что в докладе литовского депутата Андрюса Кубилюса не идет речь о необходимости налаживания диалога, о необходимости решения имеющихся проблем и разногласий путем общения на различных уровнях и по различным каналам.

Как отметил Песков, скидку можно сделать только на то, что доклад носит "исключительно рекомендательный характер".

Андрюс Кубилюс призвал Евросоюз "противодействовать угрозе безопасности", "бороться с вмешательством России в дела ЕС и стран "Восточного партнерства", вести "выборочный диалог с Кремлем", "поддерживать демократическое общество".

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