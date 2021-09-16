Песков об утвержденном в Европарламенте докладе об отношениях с Россией: «Суть этого документа вызывает сожаление»
16 сентября 2021, 13:36
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в четверг прокомментировал утверждение Европарламентом доклада с призывом к Еросоюзу пересмотреть отношения с Россией.
Пресс-секретарь президента РФ выразил сожаление, что в докладе литовского депутата Андрюса Кубилюса не идет речь о необходимости налаживания диалога, о необходимости решения имеющихся проблем и разногласий путем общения на различных уровнях и по различным каналам.
Как отметил Песков, скидку можно сделать только на то, что доклад носит "исключительно рекомендательный характер".
Андрюс Кубилюс призвал Евросоюз "противодействовать угрозе безопасности", "бороться с вмешательством России в дела ЕС и стран "Восточного партнерства", вести "выборочный диалог с Кремлем", "поддерживать демократическое общество".
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