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Европарламент утвердил доклад литовского депутата Кубилюса с призывом к ЕС о пересмотре отношений с Россией

, 13:21

Европарламент утвердил доклад литовского депутата Кубилюса с призывом к ЕС о пересмотре отношений с Россией
фото: pixabay.com

Европейский парламент утвердил доклад литовского депутата Андрюса Кубилюса с призывом к властям Евросоюза о пересмотре отношений с Российской Федерацией.

В четверг появились итоги голосования евродепутатов на пленарной сессии в Страсбурге.

Пересмотр отношений с Россией поддержали 494 депутата. Выступили против - 103 парламентария.  72 парламентария воздержались.

Автор доклада Андрюс Кубилюс призвал Евросоюз "противодействовать угрозе безопасности", "бороться с вмешательством России в дела ЕС и стран "Восточного партнерства", вести "выборочный диалог с Кремлем", "поддерживать демократическое общество".

В документе также говорится, что страны ЕС должны "быть готовы не признавать итоги предстоящих выборов в Госдуму", если будут замечены "нарушения демократических процедур и международного права".

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