Аргументы Недели В мире 13+

Avia.pro: удары ВКС РФ по поддерживаемым Анкарой боевикам в Идлибе едва не завершились потерей Су-24, который могла сбить Турция

, 10:21 Источник: Avia.pro

Avia.pro: удары ВКС РФ по поддерживаемым Анкарой боевикам в Идлибе едва не завершились потерей Су-24, который могла сбить Турция
Самолет ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Удары российских ВКС по поддерживаемым Анкарой боевикам в Идлибе едва не завершились потерей фронтового бомбардировщика Су-24, который могла сбить Турция. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах сетевой прессы.

Портал Avia.pro пишет, что ВКС РФ вновь атаковали вооруженные формирования, поддерживаемые Анкарой, в сирийской провинции Идлиб. В процитированной публикации отмечается, что данные удары едва не завершились потерей Су-24.

Согласно сведениям, приведенным сайтом, для перехвата бомбардировщика в связи с предполагаемым нарушением им воздушного пространства Турции поднимались в воздух F-16, состоящие на вооружении ВВС этой страны. Авторы ресурса указали на то, что истребители могли сбить Су-24. В этом случае повторился бы инцидент 2015 года, когда турецкие силы уничтожили российский самолет, вследствие чего погиб пилот Олег Пешков.

Ранее в четверг то же самое интернет-издание сообщило, что американский противолодочный Boeing P-8A Poseidon «провел очень странную операцию рядом с границами Крыма».

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ДЦ

В мире

Надежда Савченко: подписанную президентом Зеленским военную стратегию Украины утверждало посольство США

Надежда Савченко: подписанную президентом Зеленским военную стратегию Украины утверждало посольство США

Подписанную президентом Владимиром Зеленским военную стратегию Украины утверждало посольство Соединенных Штатов. Соответствующее заявление сделала Надежда Савченко, бывший депутат Верховной Рады.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

Общество