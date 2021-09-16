Avia.pro: удары ВКС РФ по поддерживаемым Анкарой боевикам в Идлибе едва не завершились потерей Су-24, который могла сбить Турция

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16 сентября 2021, 10:21 Источник: Avia.pro

Самолет ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Удары российских ВКС по поддерживаемым Анкарой боевикам в Идлибе едва не завершились потерей фронтового бомбардировщика Су-24, который могла сбить Турция. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах сетевой прессы.

Портал Avia.pro пишет, что ВКС РФ вновь атаковали вооруженные формирования, поддерживаемые Анкарой, в сирийской провинции Идлиб. В процитированной публикации отмечается, что данные удары едва не завершились потерей Су-24.

Согласно сведениям, приведенным сайтом, для перехвата бомбардировщика в связи с предполагаемым нарушением им воздушного пространства Турции поднимались в воздух F-16, состоящие на вооружении ВВС этой страны. Авторы ресурса указали на то, что истребители могли сбить Су-24. В этом случае повторился бы инцидент 2015 года, когда турецкие силы уничтожили российский самолет, вследствие чего погиб пилот Олег Пешков.

Ранее в четверг то же самое интернет-издание сообщило, что американский противолодочный Boeing P-8A Poseidon «провел очень странную операцию рядом с границами Крыма».

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