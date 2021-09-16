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Издание Avia.pro: американский противолодочный Boeing P-8A Poseidon «провел очень странную операцию рядом с границами Крыма»

, 09:40 Источник: Avia.pro

Издание Avia.pro: американский противолодочный Boeing P-8A Poseidon «провел очень странную операцию рядом с границами Крыма»
Самолет Boeing P-8A Poseidon, MC2 Brandon J. Vinson / globallookpress.com

Американский противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon «провел очень странную операцию рядом с границами Крыма». Об этом говорится в материале, размещенном на страницах отечественной сетевой прессы.

Интернет-издание Avia.pro пишет, что днем в среду Boeing P-8A Poseidon «провел очень странную операцию рядом с границами Крыма». Сайт информирует, что самолет приблизился к российским государственным рубежам на расстояние 30-35 километров и «выполнил довольно странные маневры рядом с полуостровом».

В процитированной публикации отмечается, что воздушное судно совершало «круги» возле юго-западного побережья Крыма и «неожиданно» изменяло высоту полета. Авторы портала предположили, что Boeing P-8A Poseidon мог выслеживать российские субмарины.

Ранее сегодня тот же самый ресурс сообщил, что украинская армия начала перебрасывать в ночное время тяжелое вооружение в сторону границы РФ.

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