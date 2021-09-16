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Avia.pro: Турция передала боевикам в Идлибе ракетные комплексы, которые могут быть применены для уничтожения российских самолетов

, 07:52 Источник: Avia.pro

Avia.pro: Турция передала боевикам в Идлибе ракетные комплексы, которые могут быть применены для уничтожения российских самолетов
Самолеты ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Турция передала представителям бандформирований, действующих в сирийском Идлибе, ракетные комплексы, которые могут быть применены для уничтожения российских самолетов. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах сетевой прессы.

Портал Avia.pro информирует, что в провинции Идлиб некоторое время назад были замечены не менее трех зенитно-ракетных систем MiM-23. В процитированной публикации отмечается, что данное вооружение доставила в арабскую республику и передала боевикам Турция.

«Это свидетельствует о том, что на российскую боевую авиацию в Сирии фактически началась охота», — пишет сайт.

Авторы интернет-издания указали на то, что комплексы могут быть использованы для уничтожения сил ВКС РФ, наносящих удары по бандитам.

Ранее в четверг тот же самый ресурс спрогнозировал, что в случае угрозы ракетоносцы Ту-22М3 способны атаковать корабли НАТО в Средиземном море в течение двух часов.

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