Avia.pro: в случае угрозы для сил России ракетоносцы Ту-22М3 могут ударить по кораблям НАТО в Средиземноморье в течение двух часов

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16 сентября 2021, 07:21 Источник: Avia.pro

Стратегический бомбардировщик Ту-22М3, MOD Russia / globallookpress.com

В случае угрозы для сил Российской Федерации отечественные ракетоносцы Ту-22М3 могут ударить по кораблям Североатлантического альянса в Средиземноморье в течение двух часов. Об этом говорится в материале интернет-СМИ.

Портал Avia.pro пишет, что «недавнее появление» в Сирийской Арабской Республике стратегических бомбардировщиков Ту-22М3 позволило военным РФ отработать условный удар по силам НАТО. Данная тренировка продемонстрировала, что в случае возникновения угрозы ракетоносцы могут атаковать суда западного блока в Средиземном море в течение двух часов, отмечается в процитированной публикации.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что украинский эксперт Оксана Врублевская назвала мины самым эффективным оружием для массового уничтожения российских кораблей в акватории Черного моря.

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