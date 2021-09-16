Avia.pro: в случае угрозы для сил России ракетоносцы Ту-22М3 могут ударить по кораблям НАТО в Средиземноморье в течение двух часов

В случае угрозы для сил Российской Федерации отечественные ракетоносцы Ту-22М3 могут ударить по кораблям Североатлантического альянса в Средиземноморье в течение двух часов. Об этом говорится в материале интернет-СМИ.
Портал Avia.pro пишет, что «недавнее появление» в Сирийской Арабской Республике стратегических бомбардировщиков Ту-22М3 позволило военным РФ отработать условный удар по силам НАТО. Данная тренировка продемонстрировала, что в случае возникновения угрозы ракетоносцы могут атаковать суда западного блока в Средиземном море в течение двух часов, отмечается в процитированной публикации.
Ранее на текущей неделе сообщалось, что украинский эксперт Оксана Врублевская назвала мины самым эффективным оружием для массового уничтожения российских кораблей в акватории Черного моря.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.