Президент Белоруссии Лукашенко подписал указ о помиловании тринадцати человек

В среду, 15 сентября, стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о помиловании тринадцати человек, осужденных, в частности, за активное участие в массовых беспорядках.
Замглавы администрации белорусского президента Ольга Чуприс заявила, что ранее Александру Лукашенко был передан список, который впоследствии был направлен в администрацию лидера республики для анализа. К настоящему моменту глава Белоруссии помиловал тринадцать человек, большинство из которых совершили те или иные преступления посредством интернета. Были, однако, и те, кто совершил хулиганство и принимал активное участие в массовых беспорядках.
В отношении всех, кого затронул указ Лукашенко, применялось помилование условно, а также помилование с заменой наказания на более мягкое, вследствие чего несколько человек после освобождения будет направлены в исправительные учреждения открытого типа.
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