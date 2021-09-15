Президент Белоруссии Лукашенко подписал указ о помиловании тринадцати человек

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15 сентября 2021, 22:55 Источник: Беларусь 1

президент Белоруссии Александр Лукашенко, President of Russia/Twitter.com

В среду, 15 сентября, стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о помиловании тринадцати человек, осужденных, в частности, за активное участие в массовых беспорядках.

Замглавы администрации белорусского президента Ольга Чуприс заявила, что ранее Александру Лукашенко был передан список, который впоследствии был направлен в администрацию лидера республики для анализа. К настоящему моменту глава Белоруссии помиловал тринадцать человек, большинство из которых совершили те или иные преступления посредством интернета. Были, однако, и те, кто совершил хулиганство и принимал активное участие в массовых беспорядках.

В отношении всех, кого затронул указ Лукашенко, применялось помилование условно, а также помилование с заменой наказания на более мягкое, вследствие чего несколько человек после освобождения будет направлены в исправительные учреждения открытого типа.

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