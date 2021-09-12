Песков заявил, что лидеры России и Белоруссии заинтересованы в «добрых отношениях с ЕС»

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12 сентября 2021, 21:37

Дмитрий Песков, фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко заинтересованы в выстраивании добрых отношений с Евросоюзом.

«Я знаю, я в этом убежден, что лидеры наших стран заинтересованы, и они это не скрывают, в выстраивании добрых отношений со всеми государствами мира. В первую очередь с нашими европейскими соседями. Они заинтересованы в том, чтобы мы реанимировали наше торгово-экономическое, инвестиционное сотрудничество с ЕС, чтобы возобновить диалог, уйти от этих санкций», - рассказал он в интервью белорусскому телеканалу ОНТ.

Песков сравнил отношения между странами с танго. По словам пресс-секретаря, его можно танцевать только вдвоем, поэтому, сохраняя такое желание, необходимо дождаться, «когда на это из Брюсселя тоже будет озвучена политическая воля».

Официальный представитель Кремля отметил, что на европейском континенте «очень мало стран могут ослушаться каких-то команд из-за океана, они просто не могут себе этого позволить». Песков добавил, что Россия может себе позволить «самостоятельную спокойную позицию».

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