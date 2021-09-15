В Турции суточный прирост случаев заражения COVID-19 достиг максимума с мая – 28 224

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15 сентября 2021, 22:07 Источник: РИА "Новости"

скорая помощь в Турции, Xinhua

Суточный прирост новых случаев заражения коронавирусом в Турции в среду, 15 сентября, составил 28 224. В Минздраве страны сообщили, что второй день подряд регистрируется максимальный показатель с 4 мая.

16 апреля суточный прирост случаев заражения COVID-19 в Турции показал максимум с начала пандемии – 63 082, а затем постепенно начал снижаться. В июне – первой половине июля уровень заболеваемости стабилизировался на уровне 5-7 тысяч случаев в сутки, но с середины июля вновь начал расти.

За минувшие сутки в Турции выявили 28 224 случая заражения, скончались 248 пациентов.

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