В Турции суточный прирост случаев заражения COVID-19 достиг максимума с мая – 28 224

Суточный прирост новых случаев заражения коронавирусом в Турции в среду, 15 сентября, составил 28 224. В Минздраве страны сообщили, что второй день подряд регистрируется максимальный показатель с 4 мая.
16 апреля суточный прирост случаев заражения COVID-19 в Турции показал максимум с начала пандемии – 63 082, а затем постепенно начал снижаться. В июне – первой половине июля уровень заболеваемости стабилизировался на уровне 5-7 тысяч случаев в сутки, но с середины июля вновь начал расти.
За минувшие сутки в Турции выявили 28 224 случая заражения, скончались 248 пациентов.
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