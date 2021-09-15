В Израиле от COVID-19 умер выступавший против вакцинации активист

Аргументы Недели → В мире 13+

15 сентября 2021, 18:30 Источник: РИА "Новости"

пациент, pixabay.com

Израильский активист Хай Шулиан, который выступал против необходимости носить защитные маски и вакцинации, скончался от COVID-19. Соответствующую информацию в среду предоставили журналисты.

Уточняется, что активист умер ранее на этой неделе. Ранее Хай Шулиан попал в больницу и сообщил, что не может обходиться без медицинского кислорода, поскольку сразу начинает задыхаться и падает в обморок.

Сестра мужчины сообщила, что вся их семья привилась, однако брат отказался от вакцинации, поскольку считал, что в демократической стране каждый должен иметь возможность самостоятельно выбирать свой путь. Женщина подчеркнула, что ее родственник умер "самой страшной, какую только можно представить" смертью.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости