Попова заявила, что популяционный иммунитет к COVID-19 в России еще не сформировался

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15 сентября 2021, 16:46 Источник: kp.ru

глава Роспотребнадзора Анна Попова, Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в рамках разговора с представителями средств массовой информации в среду, 15 сентября, рассказала о популяционном иммунитете к COVID-19 на территории России.

Анна Попова уточнила, что к настоящему моменту в РФ от коронавирусной инфекции полностью привиты более 39 миллионов людей. Глава Роспотребнадзора заметила, что в стране переболели 7 миллионов взрослых граждан. "В общем количестве это получается достаточно неплохая иммунная прослойка", – подчеркнула руководитель ведомства.

Попова добавила, что, согласно опыту других стран, вышеуказанного уровня недостаточно для формирования популяционного иммунитета, поскольку COVID-19 мутирует.

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