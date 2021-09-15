Попова заявила, что между прививками от гриппа и COVID-19 должен пройти месяц

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15 сентября 2021, 15:24 Источник: kp.ru

шприц, ампула, pixabay.com

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в рамках разговора с представителями средств массовой информации в среду, 15 сентября, рассказала о порядке вакцинации от гриппа и коронавируса нового типа.

Анна Попова уточнила, что исследования на вышеуказанную тему проводят в разных странах. В России в настоящий момент действует следующее правило – между прививками от гриппа и COVID-19 должен пройти минимум один месяц.

По словам главы Роспотребнадзора, перенесшие коронавирусную инфекцию или привившиеся от данного заболевания больше месяца назад, могут проходить вакцинацию от гриппа без этого интервала.

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