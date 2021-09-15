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Минобрнауки РФ разрешило студентам не делать прививки от COVID-19 и заселяться в общежитие без справки о вакцинации

, 14:34

Минобрнауки РФ разрешило студентам не делать прививки от COVID-19 и заселяться в общежитие без справки о вакцинации
фото: pixabay.com

Министерство науки и высшего образования РФ сообщило о том, что студентам российских вузов не нужно прививаться от коронавирусной инфекции COVID-19 в обязательном порядке.

В пресс-службе ведомства также сообщили, что студенты российских университетов и институтов в общежитие смогут заселяться без справки о прохождении вакцинации от коронавирусной инфекции нового типа, пишет «МК».

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о самом распространенном штамме новой коронавирусной инфекции в России. Доминирующим вариантом вируса является «дельта».

Российские вирусологи предсказывают наступление новой волны коронавируса уже в конце сентября.

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