Россию накроет четвёртая волна коронавируса

Аргументы Недели → Здоровье 13+

15 сентября 2021, 11:25

Российские вирусологи предсказывают наступление новой волны коронавируса уже в конце сентября. Главный врач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил о нахождении страны на пороге сезонной вспышки заболеваемости. Осенью добавляется риск заразиться гриппом. При этом врач отметил, что вакцинация в стране так и не стала массовой.



В июле волна пандемии оказалась очень агрессивной. Чтобы поставить прививки от вируса в ряде столичных центров вакцинации образовались очереди. Отчасти потому, что людям требовался прививочный сертификат для выезда на отдых. Однако всплеск сознательности был очень недолгим. Вакцинация замедлилась. В летний период в России «начал свирепствовать» индийский штамм «Дельта». Эффективность отечественной вакцины «Спутник V» против него составляет 90%, заявили разработчики.



Большим плюсом российской вакцины является то, что при заражении течение болезни будет лёгким. В Роспотребнадзоре утверждают, что коронавирусом заболевают не более 1% привитых людей. Помимо России высокий уровень заболеваемости наблюдается в США, ЕС, Канаде. И это несмотря на наличие большего количества привитых людей, чем в России. Вирусологи всё чаще говорят, что непривитые граждане всё дороже обходятся бюджетам своих государств.





Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости