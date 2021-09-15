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СК РФ возбудил дело по факту смерти четырехлетнего ребенка с признаками отравления в Турции

, 21:38 Источник: ТАСС

СК РФ возбудил дело по факту смерти четырехлетнего ребенка с признаками отравления в Турции
ресторан в Турции, pixabay.com

Следственный комитет РФ завел уголовное дело о причинении смерти по неосторожности по факту кончины четырехлетнего ребенка во время отдыха в Турции, заявила представитель ГСУСК по Москве Юлия Иванова.

Уточняется, что дело было возбуждено Зюзинским межрайонным следственным отделом следственного управления по Юго-Западному административному округу ГСУ СК по Москве.

Установлено, что 9 сентября четырехлетний мальчик, который находился вместе с родителями в Турции, был госпитализирован из-за симптомов отравления, которые не проходили несколько дней. Ребенок скончался, несмотря на оказанную помощь.

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