Суд арестовал фигуранта дела об отравлении членов одной семьи арбузом в Москве

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15 сентября 2021, 20:13 Источник: ТАСС

молоток судьи, pixabay.com

В среду, 15 сентября, стало известно, что Пресненский суд Москвы арестовал подозреваемого по делу об отравлении членов одной семьи арбузом сотрудника компании, который проводил дезинсекцию в магазине.

В пресс-службе суда уточнили, что дезинфектора Антона Котова заключили под стражу до 10 ноября текущего года. Ранее ему было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Напомним, в настоящий момент приоритетной версией следствия является нарушение правил в процессе проведения дезинсекции в продуктовом магазине.

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