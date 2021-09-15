Суд арестовал фигуранта дела об отравлении членов одной семьи арбузом в Москве

В среду, 15 сентября, стало известно, что Пресненский суд Москвы арестовал подозреваемого по делу об отравлении членов одной семьи арбузом сотрудника компании, который проводил дезинсекцию в магазине.
В пресс-службе суда уточнили, что дезинфектора Антона Котова заключили под стражу до 10 ноября текущего года. Ранее ему было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека".
Напомним, в настоящий момент приоритетной версией следствия является нарушение правил в процессе проведения дезинсекции в продуктовом магазине.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.