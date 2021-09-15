Фигуранту дела о смертельном отравлении женщины и девочки арбузом предъявлено обвинение

Фигуранту уголовного дела о смерти женщины и девочки после отравления на юго-востоке Москвы Антону Котову было предъявлено обвинение. В суде сообщили, что мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.
Уточняется, что Антону Котову предъявили обвинение по части 3 статьи 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц".
Отметим, что 39-летний обвиняемый является сотрудником компании "Областной центр дезинфекции", которая проводила обработку от насекомых магазина, где был приобретен арбуз. Именно нарушения процесса дезинсекции, согласно главной версии следствия, стали причиной гибели людей.
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