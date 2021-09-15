В центре Тбилиси в 22-летнего мужчину выстрелили не меньше девяти раз

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15 сентября 2021, 18:46 Источник: РИА "Новости"

Тбилиси, pixabay.com

В центре столицы Грузии Тбилиси произошла перестрелка. Согласно последней информации местных журналистов, в результате случившегося 22-летний молодой человек получил девять огнестрельных ранений.

Уточняется, что в ходе перестрелки в центре Тбилиси 22-летний мужчина по имени Ника Кварацхелия получил ранения и был доставлен в медицинское учреждение. Предполагается, что в юношу стреляли девять раз. В инциденте, вероятно, принимали участие два человека. Данных о состоянии пострадавшего не поступало.

МВД Грузии к настоящему моменту приступило к расследованию случившегося.

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