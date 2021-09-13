Аргументы Недели Происшествия 13+

Солиста рэп-группы 25/17 Андрея «Бледного» ранили в центре Москвы

, 13:12 Источник: ТАСС

Солиста рэп-группы 25/17 Андрея «Бледного» ранили в центре Москвы
дуло пистолета, pixabay.com

Солиста рэп-группы 25/17 Андрея "Бледного" Позднухова в центре Москвы ранили в голову из травматического пистолета. Источник в правоохранительных органах сообщил, что личность нападавшего не установлена.

Происшествие случилось минувшей ночью на площади Тверской Заставы. Подчеркивается, что неизвестный два раза выстрелил из травматического пистолета в Андрея Позднухова, который является солистом группы 25/17. Музыкант отказался ехать в больницу, несмотря на полученное ранение головы.

Артист также принял решение не писать заявление и не пояснять полицейским, что именно произошло.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ЕТ

Общество

Сенатор Гумерова заявила о важности эксперимента по внедрению новой системы оплаты труда учителей

Сенатор Гумерова заявила о важности эксперимента по внедрению новой системы оплаты труда учителей

Председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова заявила о важности эксперимента по внедрению новой системы оплаты труда учителей в пяти регионах России.

Аргументы НеделиАвторы АН

Общество

Аргументы НеделиИнтервью

Общество

Политика

В мире

В мире

В мире

Общество

В мире

Общество

Общество

Общество

Общество

Происшествия

Общество