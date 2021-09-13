Солиста рэп-группы 25/17 Андрея «Бледного» ранили в центре Москвы

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13 сентября 2021, 13:12 Источник: ТАСС

дуло пистолета, pixabay.com

Солиста рэп-группы 25/17 Андрея "Бледного" Позднухова в центре Москвы ранили в голову из травматического пистолета. Источник в правоохранительных органах сообщил, что личность нападавшего не установлена.

Происшествие случилось минувшей ночью на площади Тверской Заставы. Подчеркивается, что неизвестный два раза выстрелил из травматического пистолета в Андрея Позднухова, который является солистом группы 25/17. Музыкант отказался ехать в больницу, несмотря на полученное ранение головы.

Артист также принял решение не писать заявление и не пояснять полицейским, что именно произошло.

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