Солиста рэп-группы 25/17 Андрея «Бледного» ранили в центре Москвы

Солиста рэп-группы 25/17 Андрея "Бледного" Позднухова в центре Москвы ранили в голову из травматического пистолета. Источник в правоохранительных органах сообщил, что личность нападавшего не установлена.
Происшествие случилось минувшей ночью на площади Тверской Заставы. Подчеркивается, что неизвестный два раза выстрелил из травматического пистолета в Андрея Позднухова, который является солистом группы 25/17. Музыкант отказался ехать в больницу, несмотря на полученное ранение головы.
Артист также принял решение не писать заявление и не пояснять полицейским, что именно произошло.
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