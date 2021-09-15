Сколько террористов с купленными украинскими паспортами вылетело в Киев по президентской программе спасения?

Аргументы Недели → В мире 13+

15 сентября 2021, 18:18

Мало кто слышал об успехах Службы безопасности Украины (СБУ) и Главного управления разведки (ГУР) минобороны Незалежной. На основании каких фактов президент Владимир Зеленский назвал украинскую разведку лучшей в мире?



После переворота в 2014 г. и массовой чистки в разведке осталось мало профессионалов. Ведь сейчас главное – преданность идеям майдана и новым властям. Почти всё нынешнее высшее руководство украинских спецслужб находится под контролем ЦРУ. Среднее звено симпатизирует Москве. Утечки информации от агентов Кремля, как утверждают националисты, идут постоянно. А набранные чуть ли не с улицы низшие чины – не имеют должной подготовки и мало на что способны.



Говорят, что более 40 сотрудников спецслужб Украины обвиняются в работе на российскую разведку. К задержанным «предателям» применяются самые изощрённые пытки. В застенках СБУ из подозреваемых в измене стараются выбить признания любой ценой. Пытками руководят иностранцы. Особенно зверствуют грузины и поляки. Американцы якобы брезгуют «грязной работой». И украинцев они всегда держат на подхвате, в роли пособников. Особенно ярко это проявилось во время бегства из Афганистана.



Лучшей в мире свою разведку Зеленский назвал после эвакуации граждан Украины из Афганистана. Мол, это была блестящая спецоперация. Чего не смогли сделать американские и британские разведки, одним махом сделала украинская. Она вывезла из Кабула, захваченного талибами (их организация пока запрещена в России), нескольких афганских переводчиков, тесно сотрудничавших с канадским воинским контингентом.



На самом деле афганцев, купивших за сапфиры и изумруды украинские паспорта, намного больше заявленных 159 человек, которых собирается спасать украинский президент. Ведь резидентура военной разведки Украины в посольстве в Кабуле поставила на поток продажу украинского гражданства. Эти новоиспечённые за драгоценные камни граждане Украины оказались обмануты и брошены украинскими разведчиками, работавшими в Кабуле под «крышей» дипломатов. А сколько афганцев, купивших украинские паспорта, уже улетело в Киев? Среди них наверняка есть и террористы, связанные с исламскими боевиками. Ведь в спешке их никто не проверял. Всё затмил блеск изумрудов и сапфиров.



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