Китай напугал США пустыми шахтами, но они могут заполниться ядерными ракетами

Аргументы Недели → В мире 13+

15 сентября 2021, 17:57

Неужели КНР и правда скоро догонит и перегонит и США и даже обладающую намного большим общим ракетно-ядерным потенциалом РФ? Нет. Несмотря на увеличение числа ракетных испытаний КНР, активность армии России в этом вопросе больше.



Американские военные считают, что теперь Америке приходится сдерживать сразу двух сильных противников. Мол, ситуация уникальна, никогда такого не было. Про то, что в 50-х годах прошлого века СССР, имея очень мало зарядов и носителей, сдерживал сразу двух ядерных противников (США и Британию), а потом и Францию с маоистским Китаем, генералы забыли. Военные эксперты одной из причин запугивания Китаем считают желание Пентагона выбить у Белого дома новые вливания на содержание ведомства.



Есть тут ещё один аспект. В своё время, когда в ходе крайне грязной истории с выборами Байден крайне сомнительно победил Трампа, среди аналитиков высказывались предположения, что «сонный Джо» будет лучше для Китая, нежели явно антикитайски настроенные Трамп и его окружение. Но надежды китайцев на Байдена не оправдались.



В результате китайское руководство всё более интенсифицирует процесс сколачивания военно-политического необъявленного «марьяжа» с Россией. Вероятно, в Пекине могли принять решение оказать дополнительное давление на Вашингтон. Поэтому в начале года и началось это большое строительство сооружений, похожих на шахтные пусковые установки. Мол, ребята, пока это просто бетон, но может появиться и реальное содержание. А пока – давайте торговать и договариваться. Такая тактика в духе китайской «мудрой обезьяны, состарившейся в ожидании, пока труп её врага проплывёт по реке».



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