В Испании впервые в мире госпитализировали подростка с зависимостью от компьютерной игры

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15 сентября 2021, 18:00 Источник: РИА "Новости"

компьютерная игра, pixabay.com

В Испании несовершеннолетнего впервые в истории поместили в медицинское учреждение из-за зависимости от компьютерной игры. Об этом заявили в Университете Хайме I, участвовавшем в исследовании.

В пресс-службе университета уточнили, что речь идет о первом опубликованном в мире случае о мальчике, которому понадобилась госпитализация из-за пристрастия к компьютерной игре.

Известно, что подросток не выходил из дома, ни с кем не общался, отказывался обращаться к врачам, не проявлял интереса к окружающему миру, имел расстройство сна, не обращал внимания на личную гигиену.

Медики диагностировали пациенту расстройство аутистического спектра, осложненное расстройство горя из-за смерти матери, которой не стало год назад, а также социальное тревожное расстройство.

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