Какие бывают интернет-зависимости у людей различных возрастных категорий

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2 сентября 2021, 14:54 Галина Бородина

Интернет-зависимость - это психическое расстройство, которое сопровождается навязчивыми мыслями о потреблении ненужного контента и неспособности ограничить время проведенное в сети.

Потребность постоянно быть в глобальной сети вызвана многими факторами, например: стресс, недостаток внимания со стороны близких, желание уйти от реальности, депрессия, психозы, застенчивость, буллинг в реальном мире и многое другое.

Существуют различные виды интернет-зависимости, но самые распространенные из них:

1. Зависимость от компьютерных и азартных игр

2. Зависимость от виртуального общения, которого не хватает в реальной жизни

3. Информационная зависимость

4. Зависимость от потребления агрессивного и непристойного контента

Чаще интернет-зависимостью страдают дети и подростки, для которых и делается большая часть контента в глобальной сети. В период полового созревания у подростков есть необходимость в социализации, общении и одобрении сверстников, именно за этим молодые люди обращаются в интернет. Ведь намного проще пройти очередной уровень игры и выложить свое достижение всем на обозрение. Научиться играть в компьютерную игру можно за несколько дней, а вот игре на скрипке или гитаре нужно обучаться не один год. В этом и есть один из минусов интернета - минимальная мозговая и физическая активность, для использования его как средства социализации.

В более зрелом возрасте люди так же страдают зависимостью от интернета. Чаще всего - это азартные игры. Так например, мужчины в возрасте 40 и более лет, имея семью и нелюбимую работу, пытаются заработать на сайтах со ставками и разными играми, куда нужно вносить реальные деньги. Казино остаются в прошлом, сейчас, чтобы проиграть квартиру не нужно из нее даже выходить. Легкие деньги всегда будоражат и привлекают, именно на это чувство эйфории после выигрыша люди подсаживаются.

У интернет-зависимости есть множество сторон, это многогранное расстройство, которым без преувеличения страдает огромная часть населения современного мира. Без интернета уже невозможно представить нашу жизнь, он стал неотъемлемой ее частью. Но пользоваться им нужно с пониманием и избирательно подходить к потреблению контента.

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