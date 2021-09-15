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Экс-депутат Рады Гавриш заявил, что РФ имеет 130 тактических высокомобильных групп, а НАТО – всего четыре

, 16:00 Источник: РИА "Новости"

Экс-депутат Рады Гавриш заявил, что РФ имеет 130 тактических высокомобильных групп, а НАТО – всего четыре
флаг НАТО, w80/ZUMAPRESS.com

Бывший депутат Верховной Рады и экс-первый заместитель секретаря СНБО Степан Гавриш заявил, что РФ обладает потенциалом по развертыванию войск в Европе, который существенно превосходит возможности НАТО.

Степан Гавриш отметил, что Россия располагает 130 тактическими высокомобильными группами, находящимися в режиме постоянной боеготовности. Североатлантический альянс, по словам экс-депутата Рады, имеет всего четыре подобные бригады.

Гавриш подчеркнул, что РФ способна перебросить на европейскую территорию за десять дней около 100 тактических бригад.

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