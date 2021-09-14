Издание Avia.pro: военные самолеты НАТО устроили «разведывательную осаду Калининградской области»

Аргументы Недели → В мире 13+

14 сентября 2021, 10:08 Источник: Avia.pro

Самолеты, Cover Images / globallookpress.com

Военные самолеты Североатлантического альянса устроили «разведывательную осаду Калининградской области». Об этом говорится в материале, размещенном на страницах отечественной интернет-прессы.

О том, что воздушные силы НАТО организовали «разведывательную осаду Калининградской области», написало сетевое издание Avia.pro. Портал отмечает, что западные военные «создают серьезную угрозу России, направляя практически к самым границам воздушного пространства страны» самолеты-шпионы. В процитированной публикации указывается на то, что «провокационные полеты выполняются практически круглые сутки».

Сайт информирует, что, к примеру, сегодня в небе соседней с Калининградом Литвы действуют два разведывательных воздушных судна ВВС Соединенных Штатов, а с авиабазы в Великобритании в сторону российских государственных рубежей выдвинулся самолет радиоэлектронной разведки RC-135V.

Ранее во вторник сообщалось, что появилось видео, на котором предположительно запечатлен удар фронтового бомбардировщика Су-24 по боевикам в окрестностях турецкого объекта в Сирии.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости