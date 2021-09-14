Появилось видео, на котором предположительно запечатлен удар российского Су-24 по боевикам в окрестностях турецкой базы в Сирии

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14 сентября 2021, 07:32 Источник: Avia.pro

Фронтовой бомбардировщик Су-24, MOD Russia / globallookpress.com

Появилось видео, на котором предположительно запечатлен удар российского фронтового бомбардировщика Су-24 по боевикам в окрестностях турецкой базы в Сирии. Ролик в настоящий момент доступен для просмотра в сети.

Портал Avia.pro пишет, что попытка представителей поддерживаемых Анкарой формирований «атаковать позиции сирийских, и, вероятно, российских военных с применением реактивных систем залпового огня, прикрываясь турецкими военными базами, завершилась не в пользу боевиков». Силам РФ с помощью дронов удалось своевременно обнаружить развертывание вооружения бандитов.

Бомбардировщик Су-24 нанес удар по боевикам в окрестностях одного из турецких военных объектов, расположенных на территории Сирии. Видео, на котором предположительно запечатлена данная атака, размещено в интернете.

Ранее на текущей неделе тот же самый сайт сообщил, что американцы устроили «провокацию», послав свой беспилотник-шпион к границам Крымского полуострова.

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