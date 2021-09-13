Сайт Avia.pro: военные США устроили «провокацию», послав беспилотник-шпион к границам российского Крыма

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13 сентября 2021, 14:48 Источник: Avia.pro

Беспилотник RQ-4A Global Hawk, Sra Tyler Woodward / globallookpress.com

Военные Соединенных Штатов устроили «провокацию», послав свой беспилотник-шпион к границам российского Крыма. Об этом говорится в публикации, размещенной на страницах сетевой прессы.

Портал Avia.pro пишет, что американская сторона накануне организовала «провокацию» недалеко от Крыма. Согласно имеющимся сведениям, около девяти часов утра рядом с побережьем полуострова появился разведывательный дрон RQ-4B Global Hawk, вылетевший с базы, расположенной на Крите.

Сайт отмечает, что, судя по всему, аппарат «успешно завершил свою миссию». В чем конкретно она заключалась, журналисты не уточнили.

Ранее сегодня тот же самый ресурс сообщил, что ВКС России начали уничтожать поддерживаемых Анкарой боевиков в окрестностях турецких баз в Сирии.

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