Сайт Avia.pro: военные США устроили «провокацию», послав беспилотник-шпион к границам российского Крыма

Военные Соединенных Штатов устроили «провокацию», послав свой беспилотник-шпион к границам российского Крыма. Об этом говорится в публикации, размещенной на страницах сетевой прессы.
Портал Avia.pro пишет, что американская сторона накануне организовала «провокацию» недалеко от Крыма. Согласно имеющимся сведениям, около девяти часов утра рядом с побережьем полуострова появился разведывательный дрон RQ-4B Global Hawk, вылетевший с базы, расположенной на Крите.
Сайт отмечает, что, судя по всему, аппарат «успешно завершил свою миссию». В чем конкретно она заключалась, журналисты не уточнили.
Ранее сегодня тот же самый ресурс сообщил, что ВКС России начали уничтожать поддерживаемых Анкарой боевиков в окрестностях турецких баз в Сирии.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.