Avia.pro: ВКС России начали уничтожать поддерживаемых Анкарой боевиков в окрестностях турецких баз в Сирии

Российские ВКС начали уничтожать боевиков, поддерживаемых Анкарой, в окрестностях турецких баз, расположенных на территории Сирии. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах сетевой прессы.
Портал Avia.pro пишет, что представители вооруженных формирований, пользующихся поддержкой Анкары, попытались прикрыться турецкими военными объектами, развернув свои силы рядом с ними. ВКС РФ такие действия не остановили, указывается в процитированной публикации. Сайт отмечает, что авиация нанесла удары по окрестностям баз Турции, «в результате чего были уничтожены как сами джихадисты, так и их техника».
Ранее сообщалось, что в интернете появилось видео из района атаки российского бомбардировщика Су-24 по боевикам в сирийском Идлибе.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.