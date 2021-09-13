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Avia.pro: ВКС России начали уничтожать поддерживаемых Анкарой боевиков в окрестностях турецких баз в Сирии

, 07:37 Источник: Avia.pro

Avia.pro: ВКС России начали уничтожать поддерживаемых Анкарой боевиков в окрестностях турецких баз в Сирии
Самолеты ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Российские ВКС начали уничтожать боевиков, поддерживаемых Анкарой, в окрестностях турецких баз, расположенных на территории Сирии. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах сетевой прессы.

Портал Avia.pro пишет, что представители вооруженных формирований, пользующихся поддержкой Анкары, попытались прикрыться турецкими военными объектами, развернув свои силы рядом с ними. ВКС РФ такие действия не остановили, указывается в процитированной публикации. Сайт отмечает, что авиация нанесла удары по окрестностям баз Турции, «в результате чего были уничтожены как сами джихадисты, так и их техника».

Ранее сообщалось, что в интернете появилось видео из района атаки российского бомбардировщика Су-24 по боевикам в сирийском Идлибе.

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