Появилось видео из района удара российского бомбардировщика Су-24 по боевикам в сирийском Идлибе

Появилось видео из района удара российского фронтового бомбардировщика Су-24 по боевикам в сирийском Идлибе. Данный ролик в настоящий момент доступен для просмотра в сети.
Выложивший запись портал Avia.pro отметил, что некоторое время назад крупная группа представителей вооруженных формирований попыталась передислоцироваться из одного района Идлиба в другой. Как только боевики с военной техникой показались на открытой местности, их атаковал Су-24, говорится в процитированной публикации.
Согласно сведениям, приведенным сайтом, в результате удара могли быть ликвидированы два десятка бандитов.
Ранее в воскресенье тот же самый ресурс написал, что армия Украины в будущем может попытаться атаковать российские силы в Крыму турецкими беспилотниками Bayraktar TB2.
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