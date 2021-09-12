Avia.pro: армия Украины в будущем может попытаться атаковать российские силы в Крыму турецкими дронами Bayraktar TB2

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12 сентября 2021, 08:47 Источник: Avia.pro

Беспилотник Bayraktar TB2, Yulii Zozulia / globallookpress.com

Украинская армия в будущем может попытаться атаковать российские силы в Крыму турецкими беспилотниками Bayraktar TB2. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах отечественной сетевой прессы.

Портал Avia.pro констатировал, что в настоящий момент киевские военные располагают 12 дронами, закупленными у Анкары. В 2021-2022 годах, согласно заявлению главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного, планируется приобрести еще четыре комплекса Bayraktar TB2 (24 аппарата).

«Почти четыре десятка ударных беспилотников уже представляют серьезную опасность, даже несмотря на развертывание в Крыму значительных сил ПВО», — пишет сайт.

Ресурс отметил, что в будущем ВСУ могут попытаться атаковать турецкими дронами российские силы, дислоцированные на полуострове.

Ранее сегодня сообщалось, что беспилотник непризнанной ДНР нанес удар по украинским военным в районе донецкого Нью-Йорка.

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