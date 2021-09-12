Беспилотник ДНР атаковал украинских военных в районе донецкого Нью-Йорка
12 сентября 2021, 08:05
Беспилотник самопровозглашенной ДНР атаковал военнослужащих Вооруженных сил Украины в районе Нью-Йорка (бывший поселок Новгородское Донецкой области). Соответствующая информация опубликована на странице киевской группировки «Север» в соцсети Facebook.
Согласно имеющимся сведениям, дрон сбросил мины на позицию 10-й бригады ВСУ. В результате данного удара получили ранения четверо украинских военных. Они были госпитализированы.
Ранее в воскресенье сообщалось, что секретарь Совнацбеза Украины Алексей Данилов допустил возможность войны с Российской Федерацией за Крым. По данному вопросу чиновник высказался в беседе со СМИ.
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