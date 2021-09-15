Байден назвал неправдой информацию источников Financial Times об отказе лидера Китая от встречи с ним

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15 сентября 2021, 09:22 Источник: Интерфакс

Джо Байден, фото: Jim LoScalzo - Pool via CNP, globallookpress.com

Президент США Джозеф Байден назвал неправдой информацию об отказе председателя КНР Си Цзиньпина от встречи с ним. Американский лидер прокомментировал материал, опубликованный газетой Financial Times со ссылкой на источники, осведомленные о деталях его телефонного разговора с лидером Китая.

Байден и Си разговаривали 10 сентября 90 минут. Газета написала, что президент США предложил китайскому коллеге провести очный саммит, но Си Цзиньпинь ответил отказом и настаивал на том, что Вашингтону следует сменить тон в отношении Пекина на менее резкий.

"Это неправда", - ответил Байден журналистам. Издание также писал, что Байден и Си "согласились с тем, что углубленное общение между главами КНР и США по двусторонним отношениям и основным международным вопросам очень важно для правильного развития китайско-американских отношений".

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