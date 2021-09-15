Financial Times: Си Цзиньпинь ответил отказом Байдену на предложение провести саммит США - Китай

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15 сентября 2021, 08:34 Источник: РИА Новости

Huang Jingwen, globallookpress.com

Лидер Китая Си Цзиньпинь ответил отказом американскому президенту Джозефу Байдену на предложение провести саммит США - Китай и личную встречу. Недавно Байден и Цзиньпинь провели разговор по телефону, и президент США пригласил председателя КНР на личную встречу.

Лидер КНР ответил отказом, предложив США смягчить риторику в отношении Китая, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники, имеющие информацию о подробностях 90-минутного разговора глав двух стран.

По данным издания, Байден предложил Си провести саммит, чтобы выйти из тупика в отношениях между двумя странами, но председатель КНР не принял его и настаивал на том, чтобы Вашингтон выбрал менее резкий тон в отношении Пекина. Некоторые члены администрации Байдена решили, что Китай продолжает вести жесткую игру с США.

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