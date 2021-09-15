Financial Times: Си Цзиньпинь ответил отказом Байдену на предложение провести саммит США - Китай

Лидер Китая Си Цзиньпинь ответил отказом американскому президенту Джозефу Байдену на предложение провести саммит США - Китай и личную встречу. Недавно Байден и Цзиньпинь провели разговор по телефону, и президент США пригласил председателя КНР на личную встречу.
Лидер КНР ответил отказом, предложив США смягчить риторику в отношении Китая, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники, имеющие информацию о подробностях 90-минутного разговора глав двух стран.
По данным издания, Байден предложил Си провести саммит, чтобы выйти из тупика в отношениях между двумя странами, но председатель КНР не принял его и настаивал на том, чтобы Вашингтон выбрал менее резкий тон в отношении Пекина. Некоторые члены администрации Байдена решили, что Китай продолжает вести жесткую игру с США.
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