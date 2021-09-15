Депутат Рады Илья Кива заявил, что Владимир Зеленский начал ненавидеть русских после того, как стал президентом

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15 сентября 2021, 07:57 Источник: РИА Новости

Илья Кива, фото: Тwitter.com/kivailya

Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива заявил, что президент Украины Владимир Зеленский начал испытывать ненависть и вражду к русским, когда пришёл к власти.

Кива напомнил, что до начала своей политической карьеры Зеленский высказывал абсолютно другие мысли. По словам депутата Рады, в 2014 году будущий президент активно выступал на площадках Луганска, Горловки и говорил, что "украинцы и русские - один народ, у нас одна история". Но как только человек переступает черту власти, он сразу начинает чувствовать русских врагами.

"Зеленскому стоило переступить порог власти, как человек диаметрально поменялся, вдруг ощутил угрозу, почувствовал ненависть, и его единственным желанием стала бесконечная, бескомпромиссная война", — сказал в эфире телеканала "Первый независимый" Илья Кива.

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