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15 сентября 2021, 07:28 Источник: «Русская весна»

Самолеты ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Появилось видео ударов ВКС РФ по базе сирийских джихадистов в ответ на подрыв российского военного конвоя. Данный ролик в настоящий момент доступен для просмотра в интернете.

На прошлой неделе в пустынной местности в Сирии боевиками был подорван военный конвой РФ. В результате данного инцидента погиб российский офицер.

В ответ на действия бандитов отечественные бомбардировщики некоторое время назад атаковали расположенную в пещере базу, где находились полевые командиры и рядовые боевики. Авиаудары попали на видео, которое размещено в сети.

Ранее портал Avia.pro сообщил, что российские ВКС начали ликвидировать поддерживаемых Анкарой боевиков в окрестностях турецких баз в Сирии.

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