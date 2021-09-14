NetEasе: «японская сторона испытала несколько минут ужаса» из-за пролета российского Ан-26 в районе Хоккайдо

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14 сентября 2021, 17:23 Источник: «ПолитРоссия»

Самолет, MOD Russia / globallookpress.com

«Японская сторона испытала несколько минут ужаса» из-за пролета российского Ан-26 в районе острова Хоккайдо. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах китайских СМИ.

Согласно версии Токио, некоторое время назад транспортный самолет Ан-26 нарушил воздушное пространство Японии у Хоккайдо. Военные южноазиатской страны поднимали в небо свои машины для перехвата российского воздушного судна.

NetEasе пишет, что в реальности Ан-26 двигался в международном пространстве, однако «японская сторона испытала несколько минут ужаса» из-за его пролета в районе Хоккайдо. Издание отмечает, что в Токио восприняли случившееся как сигнал, посланный Москвой.

Недавно стало известно, что Япония вместе с американцами собирается провести самые крупные свои военные учения за тридцать лет. РФ предупредила токийские власти, что если те перейдут красную линию на предстоящих маневрах, то в следующий раз рядом с Хоккайдо появится не транспортный самолет, а стратегический бомбардировщик, указывается в пересказанной «ПолитРоссией» публикации NetEasе.

Как сообщалось ранее сегодня, издание Super Express спрогнозировало, что в случае войны российская армия сможет достичь столицы Польши за пять дней.

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