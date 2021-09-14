Издание Super Express: в случае войны армия России сможет достичь столицы Польши за пять дней

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14 сентября 2021, 16:12 Источник: «ПолитРоссия»

Российские военные, MOD Russia / globallookpress.com

В случае военного конфликта армия Российской Федерации сможет достичь польской столицы в течение пяти дней. Соответствующий прогноз содержится в материале, размещенном на страницах зарубежных СМИ.

«Вооруженным силам России потребуется всего пять дней, чтобы достичь Варшавы», — пишет Super Express.

Как говорится в пересказанной «ПолитРоссией» публикации издания, специалисты провели компьютерное моделирование, которое продемонстрировало, что в условиях плохо подготовленной польской обороны подразделения РФ смогут дойти до Варшавы за пять дней, если начнут наступление с территории Белоруссии. Было проиграно несколько сценариев развития событий, каждый из них заканчивался с примерно одинаковым результатом — появлением российской армии у столицы Польши.

Как сообщалось ранее во вторник, американский портал Military Watch предрек, что в случае развертывания комплексов С-500 в Белоруссии «под угрозой может оказаться большая часть Германии».

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