Military Watch: в случае развертывания российских С-500 в Белоруссии «под угрозой может оказаться большая часть Германии»

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14 сентября 2021, 14:23 Источник: «ПолитРоссия»

Учения сил ПВО, MOD Russia / globallookpress.com

В случае развертывания российских зенитных ракетных систем С-500 в Белоруссии «под угрозой может оказаться большая часть Германии». Соответствующий прогноз высказан в материале, появившемся в американском сегменте интернета.

Портал Military Watch пишет, что Минск, скорее всего, получит С-500 как только они поступят на экспорт в конце текущего десятилетия. Авторы сайта сочли неслучайным тот факт, что белорусский президент Александр Лукашенко познакомился с характеристиками данного комплекса в ходе недавнего визита в Москву.

В пересказанной «ПолитРоссией» публикации Military Watch указывается на то, что в С-500 присутствует ряд уникальных функций. В числе них крайне высокий уровень ситуационной осведомленности, способность перехватывать гиперзвуковые и космические цели. Также систему отличает очень большая дальность поражения, достигающая 600 километров. Из-за этого в случае размещения С-500 в Белоруссии «под угрозой может оказаться большая часть Германии», предрек американский ресурс.

Ранее сегодня сетевое издание Avia.pro сообщило, что военные самолеты НАТО устроили «разведывательную осаду Калининградской области».

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