Читатель турецкого портала призвал Зеленского не говорить о войне с Россией, иначе он потеряет оставшиеся земли

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14 сентября 2021, 10:59 Источник: ИноСМИ

Владимир Зеленский, фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/ globallookpress.com

Читатели турецкого новостного сайта высмеяли слова президента Украины Владимира Зеленского о риске «полномасштабной войны» с Россией. Они назвали подобное заявление «шуткой».

«Наверное, хотел всех посмешить?» - написал один из комментаторов.

Другой пользователь отметил, что Зеленский в прошлом был комиком, поэтому таких слов «бояться нечего».

Еще один читатель призвал украинского лидера остановиться и не говорить о войне с Россией, иначе он потеряет «все свои земли после Крыма».

Некоторые считают, что Украина сама напрашивается на военный конфликт.

«А ты кто такой, чтобы воевать с Россией? Точно напрашивается»,- высказал читатель.



Ранее Зеленский, отвечая на вопрос об отношениях между странами на форуме YES Brainstorming, допустил вероятность «полномасштабной войны» с Россией. По его словам, при таком развитии событий это будет «самой большой ошибкой» Москвы.

Позже на его заявление отреагировали в Кремле.

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