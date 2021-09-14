Читатель турецкого портала призвал Зеленского не говорить о войне с Россией, иначе он потеряет оставшиеся земли

Читатели турецкого новостного сайта высмеяли слова президента Украины Владимира Зеленского о риске «полномасштабной войны» с Россией. Они назвали подобное заявление «шуткой».
«Наверное, хотел всех посмешить?» - написал один из комментаторов.
Другой пользователь отметил, что Зеленский в прошлом был комиком, поэтому таких слов «бояться нечего».
Еще один читатель призвал украинского лидера остановиться и не говорить о войне с Россией, иначе он потеряет «все свои земли после Крыма».
Некоторые считают, что Украина сама напрашивается на военный конфликт.
«А ты кто такой, чтобы воевать с Россией? Точно напрашивается»,- высказал читатель.
Ранее Зеленский, отвечая на вопрос об отношениях между странами на форуме YES Brainstorming, допустил вероятность «полномасштабной войны» с Россией. По его словам, при таком развитии событий это будет «самой большой ошибкой» Москвы.
Позже на его заявление отреагировали в Кремле.
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