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Американский генерал Хайтен назвал «ужасным днем для планеты» гипотетическую войну с Россией

, 08:25

Американский генерал Хайтен назвал «ужасным днем для планеты» гипотетическую войну с Россией
флаги США, фото: pixabay.com

Заместитель главы Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен предупредил о «разрушительных» последствиях гипотетического вооруженного конфликта с Россией и Китаем. По его словам, целью Вашингтона должно быть никогда не допустить этого столкновения.

«Это будет ужасным днем для планеты, ужасным днем для наших стран. Он разрушит мир, разрушит мировую экономику», - высказал он в подкасте института Брукингса.

Хайтен назвал успешными переговоры между Россией и США на тему стратегической безопасности. Он отметил, что у стран с есть «фундаментальная общая цель» - никогда не начинать войну друг с другом, поскольку конфликт с применением ядерного оружия - это очень плохо. Генерал считает необходимым начать такой же диалог с КНР.

Ранее на китайском портале разместиили материал о неизбежном конфликте между РФ и США. 

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