Портал Sohu: «Похоже, что американо-российская война действительно неизбежна»

Военное столкновение между Соединенными Штатами и Российской Федерацией, похоже, является неизбежным. Соответствующая точка зрения высказана в материале, размещенном в китайском сегменте интернета.
Сайт Sohu пишет, что в отношениях Вашингтона и Москвы существует неустранимое противоречие. Оно связано с тем, что американцы, стремясь сохранить свою гегемонию в мире, пытаются помешать росту влияния оппонентов на международной арене. Однако РФ не допустит, чтобы кто-то блокировал ее развитие, указал портал.
«Похоже, что американо-российская война действительно неизбежна», — отметили авторы Sohu.
В публикации китайского ресурса, пересказанной «ПолитРоссией», в качестве наиболее вероятного района начала данного конфликта названа Восточная Европа.
Ранее во вторник сообщалось, что появилось видео, на котором предположительно запечатлен удар фронтового бомбардировщика Су-24 по боевикам в окрестностях турецкой базы в Сирии.
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