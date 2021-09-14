Портал Sohu: «Похоже, что американо-российская война действительно неизбежна»

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14 сентября 2021, 07:59 Источник: «ПолитРоссия»

Учения армии России, MOD Russia / globallookpress.com

Военное столкновение между Соединенными Штатами и Российской Федерацией, похоже, является неизбежным. Соответствующая точка зрения высказана в материале, размещенном в китайском сегменте интернета.

Сайт Sohu пишет, что в отношениях Вашингтона и Москвы существует неустранимое противоречие. Оно связано с тем, что американцы, стремясь сохранить свою гегемонию в мире, пытаются помешать росту влияния оппонентов на международной арене. Однако РФ не допустит, чтобы кто-то блокировал ее развитие, указал портал.

«Похоже, что американо-российская война действительно неизбежна», — отметили авторы Sohu.

В публикации китайского ресурса, пересказанной «ПолитРоссией», в качестве наиболее вероятного района начала данного конфликта названа Восточная Европа.

Ранее во вторник сообщалось, что появилось видео, на котором предположительно запечатлен удар фронтового бомбардировщика Су-24 по боевикам в окрестностях турецкой базы в Сирии.

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